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İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında 'yakışıksız hareketler segiledikleri' gerekçesiyle gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
- AFP

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

Ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersinin eğitmeni de gözaltında.

İran'da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.

Tasnim Haber Ajansı'na göre şehirdeki adalet bakanlığı yetkilisi Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi:

"Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu."

Gülistan Bölgesi'nin başkenti Gorgan'da İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı olan Süleymani, gözaltına alınan kişilerin ne giydiği ya da "nasıl davranışlar sergilediği" konusunda detaylı bilgi vermedi.

Güvenlik güçlerinin, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ettiği, bunun üzerine operasyon yapıldığını söyledi.

Genç Gazeteciler Kulübü'nün de haberleştirdiği olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.

Sosyal medya kullanıcılarından biri "Şeriat'a göre 'yoga' kelimesinin bile sorunlu olduğunu düşünüyorlar" yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok" yazdı.

ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti.

  • ABD 'İran'ı uyarmak için' Irak Savaşı'nda da kullandığı uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor
  • ABD, İran ile bir savaşa doğru mu ilerliyor?

Bazıları da gitmeyi planladıkları yoga eğitimlerini iptal ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu:

"Sanırım yetkililer bu ülkede tam olarak ne yapmaya iznimiz olduğunu bize açıklamalı."

İran'da 'vücut sallama eğitimleri' yasak

2017'de de İran spor yetkilileri zumbayı ve "uyum içinde yapılan hareketlerle vücut sallama eğitimlerini" yasaklamıştı.

O dönem İran'daki 'Herkes için Spor Federasyonu' Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir mektup yazarak, zumba dahil bu tip etkinliklerin "İslam ideolojisiyle uyuşmadığı" gerekçesiyle yasaklanmasını talep etmişti.

Son birkaç yıldır İranlılar, yoga yapmak için bir araya geliyor ve sosyal medyada da reklamını yapıyor. Ancak "İslama uygun olmayan kıyafetlerle" gizli saklı yapılan bu toplanmalar, hoş karşılanmıyor.

Süleymani, operasyonla ilgili açıklama yaparken sosyal medyada bu tip paylaşımların ve etkinliklerin yeterince denetlenmemesini eleştirdi.

İran'da Twitter yasak. Instagram paylaşımları ise, gittikçe artan oranda İranlı yetkililer tarafından denetleniyor. Bu hafta, üç sokak müzisyeninin sosyal medya hesaplarına "suç unsuru barındıran içerik" sebebiyle el konuldu.

Instagram hesabı kamuya kapatılan şarkıcı Negar Muazzam hakkında da, İsfahan Bölgesi'nde bir grup turist için gösteri düzenlediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

  • İran'da sokak müzisyenlerinin sosyal medya hesaplarına engel
  • Dans videoları nedeniyle tutuklanan İranlı genç kefaletle serbest bırakıldı
  • Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı
  • İran'dan Telegram'a yasak
  • İran'da 'Kim Milyoner Olmak İster?' benzeri program yasaklandı

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