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        Haberler Dünya İran'da yürürlüğe girmesi beklenen tesettür yasa tasarısı durduruldu | Dış Haberler

        İran'da yürürlüğe girmesi beklenen tesettür yasa tasarısı durduruldu

        İran'da bugünlerde yürürlüğe girmesi beklenen zorunlu başörtüsünü içeren "Tesettür Yasası" tasarısının Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından durdurulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:28
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        İran'da tesettür yasa tasarısı durduruldu
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Meclisi Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, tartışmalara neden olan yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

        Selimi, "Bu tasarı önceki hükümet (İbrahim Reisi hükümeti) tarafından gönderilmişti. Bugün Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, bu yasanın ilan sürecinin durdurulmasını talep etmiştir. Bunun yerine hükümet tarafından revize edilmiş tasarının meclise sunulacağı belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülen ve "Tesettür Yasası" olarak bilinen "aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

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        Ülkedeki reformistler yasa taslağına tepki göstermiş, hükümetin başındaki reformist siyasetçi Mesud Pezeşkiyan'dan söz konusu yasanın önüne geçilmesini istemişlerdi.

        Tasarının içeriği

        Muhafazakar İbrahim Reisi hükümeti döneminde hazırlanan kanun 72 maddeden oluşurken, yasaya riayet etmeyen kadınlara 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilecek.

        Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmeyecek, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamayacaklar.

        Mahsa Emini gösterileri ve zorunlu başörtüsüne tepkiler

        İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle 13 Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 ay sürmüş ve 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

        Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsüne riayet etmediği gözlenmiş, bu durum ülkedeki radikal muhafazakar siyasetçilerin tepkisine yol açmıştı.

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