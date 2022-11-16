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İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: En az 5 kişi öldü

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan ülke çapında protestolar devam ediyor. Arapların çoğunlukta olduğu İze kentinde kalabalığa ve güvenlik görevlilerine açılan ateş sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti.

İran'daki protestolarda polis ve göstericilere ateş açıldı: En az 5 kişi öldü
İran'da protestoculara ve polise ateş açıldı
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HABERTURK.COM / AA

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde düzenlenen Mahsa Amini protestoları sırasında kimliği belirlenemeyen bazı kişilerce emniyet güçleri ve göstericilerin üzerine ateş açıldığı, saldırıda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde seyir halindeki 2 motosikletten göstericiler ve emniyet güçlerinin üzerine ateş açıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda İran devlet televizyonu, çarşıya silahlı kişilerin ateş açarak en az beş kişiyi öldürdüğünü ve sivilleri ve güvenlik güçlerini yaraladığını söyledi.

Saldırının nedeni hemen belli değildi. İran, son haftalarda ülke çapında protestolar ve güvenlik güçlerinin muhalefeti bastırması nedeniyle şiddetli çatışmalar gördü.

Ölü ve yaralıların polis ya da gösterici olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde çoğunlukla Araplar yaşıyor.

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