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İran'dan ABD ile diyalog açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'ın İran'a yönelik yaptırımları etkili şekilde kaldırmadan İran'ın Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle herhangi bir toplantı gerçekleştirmeyeceğini söyledi.

İran'dan ABD ile diyalog açıklaması! - Haberler
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, "Washington'la herhangi bir ikili diyaloga girmeyeceğiz. ABD'nin ilk önce söylediğini yerine getirmesi, yani
yaptırımları etkili şekilde kaldırması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına uyması gerekiyor" dedi.

Sözcü, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen İran nükleer programına geri dönüş sürecinin kendi aşamaları olduğunu ifade etti.

Xinhua'nın IRNA haber ajansından aktardığı haberde, Hatibzade, "Halkımız yatırımlarına ulaşabilmeli, petrol kolayca satılmalı, petrolün parası (İran'a) dönmeli ve bunun için güvence verilmeli. Bunu ne zaman yaparlarsa biz de o zaman cevap vereceğiz" diye konuştu.

İran'ın Biden yönetiminin eylemlerine uygun hareket edeceğini kaydeden Hatibzade, 'olumlu, olumsuz, çarpıtılmış veya belirsiz' salt ifadelerinse göz ardı edileceğini ifade etti.
Hatibzade, "Şu anda ABD ile JCPOA dışında bir sorunumuz yok, ki onda da perde arkası bir kanala ihtiyaç yok. Ne istediysek doğrudan söyledik" diye ekledi.

ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan çıkması ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasıyla İran da JCPOA kapsamındaki yükümlülüklerinin bir kısmını uygulamayı bırakmıştı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kısa süre önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı açıklamada Biden yönetiminin İran'ın taahhütlere geri dönmesi halinde JCPOA'ya yeniden katılmayı istediğini söylemişti.

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