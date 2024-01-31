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        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" yanıtı

        İran'dan ABD'ye "Herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz" yanıtı

        ABD'nin İran'a yönelik son günlerde yaptığı açıklamalara İran'dan yanıt geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İran'ın topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:42
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        İran'dan ABD'ye saldırı yanıtı
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        İran, "topraklarını, çıkarlarını veya vatandaşlarını hedef alacak her türlü saldırıya kararlı bir yanıtla karşılık vereceğini" duyurdu.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin son 2 günde aracılar yoluyla İran'a çeşitli mesajlar gönderdiğine dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Foto: ShutterStock
        Foto: ShutterStock

        Açıklamada, "Bu tür mesaj alışverişi yapılmadı. Buna karşılık, herhangi bir tarafın İran topraklarına veya İran sınırları dışındaki çıkarlarına veya vatandaşlarına saldırması durumunda kararlı ve güçlü bir yanıtla karşılaşması İran'ın temel politikasıdır." ifadelerine yer verildi.

        İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin açıklaması, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün-Suriye sınırında ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına yanıt vereceklerini bildirmesinin ardından geldi.

        Foto: AP
        Foto: AP

        ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.

        Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

        İran, söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #ABD
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