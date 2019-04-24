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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulundu.
Zarif, New York'ta düşünce kuruluşu Asia Society'de yaptığı konuşmada, ABD yönetiminin İran'a yönelik politikalarını eleştirdi.
ABD'nin Hürmüz Boğazını kapatması durumunda bunun sonuçları olacağı uyarısında bulunan Zarif, ''İran petrol satmaya ve alıcılar bulmaya devam edecek. Petrolümüzün satışında Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir geçiş yolu olarak kullanmaya devam edeceğiz ama ABD bunu yapmamıza engel olacak çılgın önlemler almaya kalkışırsa bunun sonuçlarına hazırlıklı olmalı.'' dedi.
"TRUMP'IN B TAKIMI ABD POLİTİKASINI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"
ABD Başkanı Donald Trump'ı onun ''B takımı'' olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid konusunda da uyaran Zarif, ''B takımı, ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor... B takımının Trump ile aynı planı yaptığını düşünmüyorum. Onlarınki plan değil trilyonlara mal olacak bir komplo.'' diye konuştu.
Cevad Zarif, Trump'ın İran ile çatışma istediğine inanmadığını ama baskı ve zorbalıkla İran'ı müzakere masasına getireceğini ve böylelikle aklındaki anlaşmayı yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.
TUTUKLU DEĞİŞİMİ TEKLİFİ
Trump yönetimine İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının ABD'de tutuklu İran vatandaşları ile değiştirilmesi teklifinde bulunan Zarif, "Tutuklu değişimi teklifini masaya koyuyorum. Ben hazırım ve yetkim de var." dedi.
Zarif, tutuklu değişimi teklifini 6 ay önce de yaptıklarını ancak Trump yönetiminden bir yanıt alamadıklarını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşen Zarif, görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Zarif, ABD'de 2020'de başkanlık seçimlerine ilişkin bir soruya, ''Bu benim işim değil, ABD halkının kararı. Umarım Beyaz Saray'a mantık geri döner.'' yanıtını verdi.
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