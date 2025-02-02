Kalibaf, Tahran'daki Allame Tebatebai Üniversitesi'ndeki öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

Bir grup muhafazakar öğrencinin önceki hükümet tarafından hazırlanan ve Eylül 2023'te Meclis'ten geçen "İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi" adlı yasanın neden uygulanmadığını sorması üzerine Kalibaf, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin eğer bir yasa sorunlara ve gerginliğe yol açıyorsa, Konsey Sekreteryasının bunu durdurabileceği yönünde bir yetkisi var." dedi.

Kalibaf, bu konuda Konsey'de görüş birliği olduğunu belirtti.

İran'da zorunlu başörtüsü kuralını ihlal gerekçesiyle Eylül 2022'de gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler yaklaşık 4 aydan fazla sürmüş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

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Olayların yatışmasından bir süre sonra Tahran gibi metropol kentlerde bazı kadınların kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başörtüsü kuralına riayet etmediği gözlenmişti.

İhlaller artınca önceki hükümet, ihlallere kamuya açık yerlerde para cezası, bankacılık hizmetlerinin engellenmesi ve sosyal faaliyetlerden men edilme yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Yasa tasarısı Eylül 2023'te Meclis'ten geçmişti. Seçim kampanyasında sık sık yasayı eleştiren Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın seçilmesi sonrasında yasa askıya alınmıştı.

Bazı muhafazakar siyasetçiler ve din adamları, ülkede büyük bir kesimin tepkisini çeken yasanın uygulanması gerektiğini savunurken özellikle Tahran'da başörtüsü kurallarına uymayanların arttığı ve bu konuda baskının olmadığı gözlemleniyor.