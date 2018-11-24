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İran'dan çağrı: ABD'ye karşı birleşin!

İran Lideri Hasan Ruhani, Tahran'da yapılan uluslararası 'İslam Birliği' toplantısında, devlet televizyonu tarafından naklen yayımlanan konuşmasında "Cürüm işleyenlere kırmızı halı sermek yerine" ifadesini kullanarak, İslam alemine ABD'ye karşı birleşme çağrısı yaptı.

24.11.2018 - 13:52 | Güncelleme: İHA

BM güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi ve Almanya'nın; İran'la nükleer enerji üretiminin denetimi konusunda yapılan anlaşmadan ABD, İran'ın anlaşmaya uymadığı ve anlaşmada füze üretimini denetleme maddesi bulunmadığı için anlaşmadan çekildi.

Washington geçen mayıs ayında İran'a karşı yaptırım uygulamaya başladı. Kasım ayının 5'inde yaptırımların ikinci aşaması uygulanmaya konuldu. Anlaşmada imzası bulunan diğer ülkeler ABD’nin çekilme kararına rağmen anlaşmaya bağla kalacaklarını açıkladı.

Yaptırımlardan etkilenen İran, ABD'nin yaptırım kararlarına karşı tedbir alacağını söyledi. İran Lideri Hasan Ruhani ABD'nin yaptırımlarına karşı bugün yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin başını çektiği Batı'ya teslim olmak dinimize, bölgemizin gelecek nesillerine ihanettir"

Ruhani sözlerine şöyle devam etti: "Bizim suçluların önüne kırmızı halı sermek ya da adaletsizliğe karşı direnerek; Peygamberimize, Kuran'a ve İslam'a karşı sadık kalma mecburiyetimiz bulunuyor."

Ruhani'nin sözlerinin ABD ile yakın ilişkiler içinde bulunan Suudi Arabistan'a karşı bir sitem ifadesi taşıdığı kaydedildi.
Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın: "Ben Suudi Arabistan Kralı'nı çok severim. Biz kendisini korumazsak iki hafta iktidarda kalamaz" şeklindeki ifadelerine ve ABD'nin Suudi Arabistan'la 450 milyar dolarlık silah anlaşması yapmasına gönderme yaparak sözlerini şöyle tamamladı: "Biz, terörizme, saldırganlığa ve süper güçlere karşı Suudi halkını savunmaya hazırız. Bunun için 450 milyar dolar da istemiyoruz" dedi.

Suudi Arabistan İran'ın Lübnan'daki nüfuzu, Suriye ve Yemen'e müdahalesine karşı ABD ile işbirliği sürdürüyor. Suudi Arabistan, Yemen’de hükumete karışı ayaklanan ve İran’ın desteklediği Husilere karşı ABD’nin de desteği ile Arap koalisyonu kurmuştu.

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