İran'dan, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili Zarif'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına yalanlama

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin söz konusu ses kaydına ilişkin yayımladığı haberle ilgili açıklama yaptı.

Haberin doğru olmadığını savunan Hatibzade, "Zarif'le ilişkilendirilen ifadelerin birçoğu kendisinin diliyle tutarsızdır ve böyle bir ses kaydı olduğuna dair iddia da doğru değildir." dedi.

Hatibzade, Zarif'in ses kaydında, "casusların" uçağı kasıtlı düşürmüş olabileceğini söylediğinin iddia edilmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Zarif, Ukrayna uçağının düşürülmesinden sonraki günlerde yaptığı resmi görüşmelerde olaya ilişkin elektronik müdahale veya casus unsurların varlığı gibi tüm olasılıkların incelenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu görüş yalnızca Zarif'e ait değildir."

İranlı güvenlik yetkililerinin tüm olasılıkları incelediğini ve nihayetinde olayın nedeninin "feci bir insani hata" olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade eden Hatibzade, yargı sürecinin de bu bilgiler ışığında askeri savcılık tarafından sürdürüldüğünü aktardı.

- Ne olmuştu?

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 tarihinde Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalandıktan kısa süre sonra havalimanı yakınında düşmüştü.

Tahran yönetimi, uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarını önce yalanlamış, olaydan 3 gün sonra ise yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Olayda uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’de yer alan haberde, ulaşılan gizli ses kaydının Kanada hükümeti ve gizli servisinin elinde olduğu belirtilerek, kayıttaki kişinin İran Dışişleri Bakanı Zarif olduğu ileri sürülmüştü.

Habere göre ses kaydında, uçağın casus unsurlar tarafından kasıtlı düşürülmüş olabileceği veya savunma sistemlerine elektronik müdahale ihtimalinden söz eden Zarif, "Gerçeğin asla ifşa edilmemesi için sebepler var. (İranlı askeri yetkililer) Ne bize ne de başkasına söylemeyecekler, çünkü açıklamaları halinde ülkenin savunma sistemlerine kamunun çıkarına olmayacak bazı kapılar açılacak." dediği iddia edilmişti.