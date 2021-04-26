Fuzuli'ye hırsız, Türklere "Çölde gezen bedevi" dediler! 0:00 / 0:00

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İran'da da eğitim bir süredir uzaktan yani televizyon ve internet aracılığıyla devam ediyor. İran devlet televizyonunda, 25 Nisan'da üniversiteye hazırlık kapsamında edebiyat dersi veren bir öğretmenin Fuzuli hakkında söylediği sözler ülkedeki Türklerin tepkisine yol açtı.

Fuzuli, 1483 yılında dünyaya geldi ve 1556 yılında hayata gözlerini yumdu.

FUZULİ'Yİ ESER ÇALMAKLA SUÇLADI

AA'da yer alan habere göre bahsi geçen öğretmen devlet televizyonundan yayınlanan ders sırasında, "Fuzuli, (Farsçada her şeye burnunu sokan anlamına gelen) fuzuli mahlasını boş yere almamıştır. O, Saib Tebrizi'nin Farsça şiirlerine burnunu sokmuş ve Saib ne yazdıysa Fuzuli, Türkçe divanına kendi şiiriymiş gibi almıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Farsça şiir yazan Saib Tebrizi, 1592'de doğdu, 1676'da öldü.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU ÖZÜR DİLEDİ

Saib Tebrizi'nin Fuzuli'den yaklaşık 40 yıl sonra dünyaya geldiği bilinmesine rağmen İranlı öğretmenin Fuzuli hakkında bu şekilde ifadeler kullanması tepkilere neden oldu. Olaydan bir gün sonra İran devlet televizyonun konuyla ilgili özür mesajı yayınlaması da söz konusu tepkileri dindirmeye yetmedi.

İranlı akademisyen Dr. Mehmet Rıza Heyet.

TÜRKLERE, "ÇÖLDE GEZEN BEDEVİ" BENZETMESİ

Ülkede Fuzuli'ye hakaret konusu daha sıcaklığını kaybetmemişken, bir gün sonra yine devlet televizyonunda yayınlanan ilkokul ders programında "Geçmişteki Türk yöneticilerin özellikleri nelerdir?" sorusunun doğru cevabı olarak "Çölde gezen bedeviler" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

"TÜRKLERE HAKARET EDİLMESİ ÜLKE BİRLİĞİNE ZARAR VERİYOR"

İranlı akademisyen Dr. Mehmet Rıza Heyet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'da devlete ait kurum veya basın organları aracılığıyla Türklere hakaret edilmesi ülke birliğine zarar veriyor" dedi.

"TEBRİZ'DE FUZULİ'NİN DİVÂNLARI BASILDI"

İran'daki Türkler nazarında Fuzuli'nin önemine değinen Heyet, ülkede matbaanın kurulduğu 19. Yüzyılın ortalarında, Tebriz matbaasında kısa sürede 14 kere Fuzuli'nin Türkçe divanı ve Leyla ile Mecnun eserinin basıldığını söyledi. O yıllarda okuma yazma oranındaki düşüklüğü hatırlatan Heyet, Fuzuli'nin kitaplarının o dönemde bu denli çok basılmasının İran'da Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki halkın Türk şaire verdiği önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

"FUZULİ'NİN ESERLERİ İRAN'DA OKUNUYOR"

"Fuzuli, İran Azerbaycan bölgesinde çok değer verilen bir Türk şairdir. 16. Yüzyılda doğu Türklerinde nasıl Ali Şir Nevai meşhur olduysa, batı Türklerinde de Fuzuli meşhurdu. Fuzuli, Arapça, Farsça ve Türkçe eserler yazmıştır. En güçlü eserlerini Türkçe'de vermiştir. İran'da modern eğitime geçilmeden önce Tebriz gibi Türk şehirlerinde Fuzuli'nin eserleri ders kitabı olarak okutulurdu. 1979 devrimine kadar Fuzuli'nin Türkçe divanı İran'daki Türk bölgelerinde hemen hemen tüm evlerde bulunurdu. Kitapları, devrimden sonra da en çok basılan ve okunan kitaplar arasında yer aldı."

"SİSTEMATİK ASİMİLASYON YÜRÜTÜLÜYOR"

İran rejiminin Fars milliyetçiliği temelinde sistematik şekilde Türklere hakaret politikası yürüttüğünü savunan Heyet, "İran'da devlet organları eliyle ülkedeki Türklerin prestiji hedef alınıyor. Bu yolla sistematik bir asimilasyon faaliyeti yürütülüyor. Böylece toplumun Farslaştırılması hedefleniyor" iddiasında bulundu.

"FARSÇA'YA MAHKUM ETMEK İSTİYORLAR"

Devletin yayınladığı ders kitaplarında İran'ın son 1000 yılında sürekli "köle Türkler", "yabancı Türkler" ve "vahşi Türkler" vurgusu yapıldığını öne süren Heyet, şunları söyledi: "İran'daki asimilasyon politikası devlet kanallarında, sinema ve çocuk programları ve gazetelerde farklı biçimlerde işleniyor. Türkler İran'da 1000 yıl devlet yönettikleri için en çok baskı da Türklere uygulanıyor. Türkçe konuşan insanların prestijini sarsmak için sürekli hakaret ediyorlar. Bu yolla özellikle gençleri, bir manada hakim ve prestijli dil olan Farsçaya mahkum etmek istiyorlar. Fuzuli'ye hakaret de bu zincirin bir parçasıdır."