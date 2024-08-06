İran'dan İsrail'e 'Macaristan' aracılığıyla 'savaş' mesajı

İran Dışişleri Bakanı ve Macaristan Dışişleri Bakanı, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde görüşme gerçekleştirdi.

IRNA'ya göre İranlı Bakan Ali Bagheri Kani, Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e cevap vereceğini söyledi.

Bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasının öneminden bahseden Kani, İsrail'i uluslararası yasaları ihlal ettiği için kınadı ve aynı zamanda İran'ın güvenliğini, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için meşru haklarını vurguladı.

Bakan Kani, Badheri Kani Szijjártó'ya telefonda yaptığı açıklamada, "Bölgedeki istikrarsızlığın nedeni olan Siyonist rejim (İsrail) adlı mevcut kötülük için ayağa kalkmalı ve uluslararası hukuka uygun olarak karşılıklı önlemler almalıyız ki karşı taraf bölgede saldırgan eylemlerini yoğunlaştırmaya cesaret edemesin" dedi.

"Egemenliğimz ihlal edildi"

Kani, İsrail'in geçen hafta Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran topraklarında öldürerek ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

İranlı diplomat ayrıca "İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyleyerek, "Gazze'ye yönelik saldırılara bakarsanız, İsraillilerin hedeflerinin çoğunlukla sivil alanlar, hastaneler, konutlar, çocuklar, kadınlar ve savunmasız insanlar olduğunu görürsünüz" dedi.