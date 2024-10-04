İran'dan İsrail'e: Tüm enerji kaynaklarını vururuz

İran'ın yarı resmi haber ajansı SNN'nin Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi'ye dayandırdığı haberine göre İran, İsrail'in kendisine saldırması halinde İsrail'in enerji ve gaz tesislerini hedef alacak.

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Fadavi, "İşgalciler böyle bir hata yaparsa, tüm enerji kaynaklarını, tesislerini ve tüm rafineri ve gaz sahalarını hedef alacağız" dedi.

İran'ın İsrail'e onlarca füze ile saldırmasının ardından Netanyahu hükümeti İran'a cevap vereceklerini söylemiş, bunun üzerine İsrail'in İran'ın petrol tesislerine saldıracağı haberleri çıkmış ve petrol fiyatlarında artış yaşanmıştı.