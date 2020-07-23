AA

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Musevi, son günlerdeki patlamalar ve yangınlarla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Yaz aylarında ormanlarda, rafinerilerde ve diğer yerlerde sadece bu sene yangın meydana gelmediğini ve bunun anormal bir durum olmadığını dile getiren Musevi, "İran'daki yangınlar siber saldırı ile alakalı değil. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatının ardından bundan sonraki siber saldırılardan aksi ispatlanıncaya kadar ABD yönetimi sorumlu olacaktır. Uygun zamanda buna karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın altyapısına yönelik her gün binlerce siber saldırı yapıldığını ve bunun yeni bir şey olmadığını aktaran Musevi, siber hamlelerin savunma sistemleri ve bilgisayar uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiğini savundu.

Son birkaç ayda siber saldırıların arttığını ve kullanılan teknoloji ile saldırının boyutu dikkate alındığında bunun devletler tarafından desteklendiğinin söylenebileceğini ileri süren Musevi, "Saldırıyı yapanlar asıl hedefine ulaşamadı. Bu saldırıların çoğu uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ABD tarafından yapılıyor. Bu tüm dünya için endişe verici bir durumdur ve uluslararası kamuoyu buna uygun cevabı vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.