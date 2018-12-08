İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamada, Ruhani’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmedeki konuşmasına yer verildi.

Ruhani, Yıldırım ile görüşmesinde iki ülke arasında enerji ve bankacılık dahil muhtelif alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan anlaşmanın daha hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesinden yana olduklarını vurgulayarak, “İran’ın kesin iradesi, kardeş ve dost ülke Türkiye ile tüm alanlarda samimi ilişkilerini geliştirme yönündedir.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Türkiye’nin istikrar ve güvenini, kendi istikrar ve güveni olarak gördüğüne işaret eden Ruhani, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda bir süre önce gerçekleştirilen darbe girişimine karşı İran, Türkiye devletinin istikrarı ve güçlenmesi noktasında net ve şeffaf bir tavır almıştır.”

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