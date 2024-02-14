Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran destekli gruplar ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

        İran destekli gruplar ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırdı

        Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli grupların ABD üssüne roketli saldırısına ABD güçlerince karşılık verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 01:10 Güncelleme: 14.02.2024 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran destekli gruplar ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Meyadin ilçesinde konuşlu İran destekli terörist gruplar, PKK/YPG işgalindeki bölgede ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse en az 3 roket saldırısı düzenledi.

        ABD güçleri ise saldırıya, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İran destekli grupların mevzilerine karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık verdi.

        ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

        Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınıyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esad rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
        Real Madrid kapıyı araladı
        Real Madrid kapıyı araladı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Biden'dan Trump'a: Yorumları Amerikan karşıtı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 5 yaralı
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Uzman çavuşu öldüren sanık: Bıçağı rastgele salladım
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Erkan Özerman hayatını kaybetti
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        Finlandiya’nın yeni cumhurbaşkanı Alexander Stubb
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        17 yaşındaki işçinin acı ölümü!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Antalya'da sel bir can aldı!
        Antalya'da sel bir can aldı!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Beşiktaş, Al-Musrati'nin opsiyonunu kullandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        Muammer Şahin Avrupa şampiyonu!
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        TCMB'den kiraları düşürmek için öneriler
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'