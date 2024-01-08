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        Haberler Dünya İran destekli gruplardan ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

        İran destekli gruplardan ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı

        Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli terörist gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roket saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:00
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        ABD'nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı
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        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında, Deyrizor'a bağlı Meyadin ilçesindeki İran destekli terörist gruplar, sabah saatlerinde Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

        Saldırıda can kaybına ilişkin bilgi bulunmuyor.

        ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

        Öte yandan aidiyeti bilinmeyen hava araçları, dün Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde İran destekli terörist gruplara ait askeri konvoyu hedef almıştı.

        Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile en az 4 kez saldırı gerçekleştirilmişti.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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