Irak'ta ay başında 100'ü aşkın kişinin ölümü, 6 bin kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan protesto gösterilerinde can kayıplarının artmasına İran destekli milislerin neden olduğu öne sürüldü.

Irak güvenlik güçlerine bağlı iki yetkili, Reuters ajansına verdikleri röportajda, İran destekli milis gruplarına mensup keskin nişancıların, başkent Bağdat'taki gösteriler sırasında çatılardan göstericilerin üzerine ateş açtığını söyledi.

Adı açıklanmayan yetkililer, keskin nişancıların olaylar sırasında ordu yerine direkt olarak kendi komutanlarından talimat aldıklarını ve bu talimatlara göre hareket ettiklerini vurguladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Meal, güvenlik güçlerinin gösteriler sırasında protestoculara direkt ateş açmadıklarını, kimliği belirsiz nişancıların ölümlerden ve yaralanmalardan sorumlu olduğunu savunuyor.

Protestoların hedefindeki Başbakan Adil Abdül Mehdi'nin İran bağlantılı grupların desteğini aldığı biliniyor.

ESKİ BAŞBAKAN DA SÖYLEMİŞTİ

Eski Irak Başbakanı Haydar el İbadi de, hükümeti göstericilere karşı keskin nişancı kullanmakla suçlamıştı. İbadi, "Daha önceleri de gösteriler yapıldı. Ancak bu gösterilerde yeni olan şey, hükümetin buna karşı acımasızca davranması, keskin nişancıların kullanılması ve televizyon kanallarının kapatılması oldu" ifadelerini kullanmıştı.