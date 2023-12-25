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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir asker İsrail saldırısında öldü

        İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir asker İsrail saldırısında öldü

        İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir danışmanı öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 25.12.2023 - 18:41 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:41
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        İranlı üst düzey asker İsrail saldırısında öldü
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        Üç güvenlik kaynağı, İsrail'in Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir danışmanın öldüğünü söyledi.

        Reuters'a konuşan kaynaklar, Seyyid Razi Musavi takma adıyla bilinen danışmanın Suriye ile İran arasındaki askeri ittifakın koordinasyonundan sorumlu olduğunu söyledi.

        İran, Lübnan'daki Hizbullah ve Filistin'deki Hamas'ın en büyük destekçilerinden olarak biliniyor.

        Fotoğraf: EPA

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