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İran, Deyrizor'da sivillere ait evlere el koyuyor

Göç etmiş sivillerin veya askeri muhaliflerin geride bıraktıkları evler, İranlılar tarafından müsadere edilerek karargahlara veya barınma merkezlerine dönüştürülüyor. El konulan evlerin mülkiyeti, Esed rejimince Suriye vatandaşlığı verilen İran destekli teröristlere devrediliyor

İran, Deyrizor'da sivillere ait evlere el koyuyor
AA

İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, hava saldırılarından korunmak amacıyla Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde en az 60 eve daha el koydu.

Suriye'de hava saldırılarından korunmak için askeri noktalarını ve silahlı unsurlarını sivil yerleşim yerlerindeki evlere taşıyarak gizlemeye çalışan İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde Suriyelilere ait evlere el koymaya devam ediyor.

İran devrim muhafızları, bu amaçla Deyrizor'da yoğun olarak varlık gösterdikleri il merkezi ve Elbukemal ilçe merkezinde son dönemde çoğu sivillere ait en az 60 evi müsadere etti.

İranlılar, Körfez veya Avrupa ülkelerine göç etmiş sivillerin ve askeri muhaliflerin geride bıraktıkları evleri, karargahlara veya barınma merkezlerine çeviriyor.

- Evlerin mülkiyeti teröristlere devrediliyor

Deyrizor ilinde askeri varlığını her geçen gün daha da güçlendiren İranlılar, burada el koydukları evleri destekledikleri terörist unsurların üzerine geçiriyor.

İlk etapta İran destekli terörist grupların saflarındaki yerel unsurlara verilen el konulmuş evlerin mülkiyeti, bir müddet sonra, Esed rejimi tarafından Suriye vatandaşlığı verilen teröristlere devrediliyor.

Suriye'deki iç savaşta Esed rejiminin kara gücü haline gelen İran Devrim Muhafızları ve emrindeki yabancı terörist gruplar, Deyrizor'da daha önce de çok sayıda eve el koyup, buraları karargaha dönüştürmüştü.

Bu süreçte ev sahiplerine herhangi bir tazminat ödenmiyor.

İran Devrim Muhafızları ve destekledikleri yabancı grupların Deyrizor'daki mevzileri, ABD, İsrail veya aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca sık sık vuruluyor.

- İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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