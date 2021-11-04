İran'dan Azerbaycan'a zeytin dalı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Abdullahiyan, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında Azerbaycan ile ilişkileri değerlendirdi.

Komşularla ilişkileri önemsediklerini kaydeden Abdullahiyan, "Tahran ve Bakü iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyor. Bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir ama önemli olan engelleri aşmak için ciddi bir iradenin olması." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile iki ülkenin temsilcileri olarak "tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek ve yanlış anlaşılmaları gidermek için temas halinde olmaya ve olumlu istişarelere devam ettiklerini" aktaran Abdullahiyan, kamuoyunda oluşan yanlış algıları ve basın üzerinden yapılan açıklamaları daha iyi yönetmek için ortak komite kurulması noktasında anlaştıklarını kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan'da terörist gruplar bulunduğunu iddia etmişti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva ise, "Terörist aramak isteyenlere tavsiyemiz, etraflarına iyi bakmalarıdır." demişti.