İran Dışişleri Bakanı'ndan "savaş istemiyoruz ancak savaş ve provokasyona da hazırlıklıyız" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, savaş ve provokasyon istemediklerini ancak bu tür eylemlere karşı da hazırlıklı olduklarını söyledi.

Erakçi, resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda İran basınına açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Savaş ve provokasyon istemiyoruz. Ancak her türlü savaşa veya provokasyona karşı da tamamen hazırlıklıyız. Bölgeyi herhangi bir savaş felaketinden uzaklaştırmak için Irak hükümetiyle istişare çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arakçi, Irak hükümeti, halkı ve dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin Gazze ve Lübnan'daki savaşı reddetmesi ve her iki halka yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını kaydetti.