İran Dışişleri Bakanı Zarif:

"Öksüz ve yetimler için yeni bir birim kurulacak"

AA

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin 6 ve 9 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmasının 75'inci yılında nükleer silah tehdidine vurgu yaptı.

ABD'nin dünyada atom bombası kullanan tek ülke olduğunu hatırlatan Zarif, "ABD, 75 yıl önce bugün nükleer silahları sivillere karşı kullanan tek ülke olmanın kötü şöhretini elde etti. Bugün, ABD ve İsrail'in nükleer silahları bölgemizi tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Zarif, nükleer silahların ve "karşılıklı kesin yıkım doktrini" veya "dehşet dengesi" adı verilen nükleer silahlara sahip olan ülkelerin izlediği stratejinin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

ABD, 1939-1945 yıllarındaki İkinci Dünya Savaşı'nın son yılında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atmıştı. Dünyada ilk kez atom bombası kullanan ülke olarak tarihteki yerini alan ABD'nin bu saldırılarında en az 140 bin kişi hayatını kaybetmişti. Japonlar ise iki şehirdeki ölümlerin toplamda 500 bine yakın olduğunu açıklamıştı.