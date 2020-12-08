İran Dışişleri Bakanı Zarif:

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Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'den İran ile nükleer anlaşmaya dönmeden önce Tahran'ın bölgesel nüfuzunu sınırlandıracak yeni anlaşma yapmasını isteyen bazı Arap ülkelerine seslendi.

"Batı ile bölgesel politikalarımız hakkında müzakere etmeyeceğiz, sorunların temeli onların (bölgeye) müdahalesidir." ifadelerini kullanan Zarif, İran'ın Basra Körfezi'ndeki komşularıyla ise daima diyalog ve müzakereye hazır olduğunu kaydetti.

Nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya, göreve gelecek Joe Biden'ın yönetimindeki ABD ile İran'ın bölgesel politikaları ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi Arap ülkeleri Biden'ın ülkesini İran ile nükleer anlaşmaya yeniden dahil etmeden önce kendi endişelerinin de giderilmesini istiyor.