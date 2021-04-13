İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Rus mevkidaşı Lavrov Tahran'da nükleer anlaşmayı görüştü

AA

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede Tahran ile Moskova arasındaki uzun vadeli iş birliği anlaşması, nükleer anlaşma ve yaptırımlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Görüşme sonrasında iki ülke arasında kültür alanında bir anlaşma ve biyolojik güvenlik alanında iş birliği belgesi imzalandı. İki bakan, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın nükleer anlaşmayla ilgili konumunun ne olduğuna dair soruya karşılık ülkesinin anlaşmanın tüm taraflarca uygulanması için çaba harcadığını belirtti.

Lavrov, "Bizim bu konudaki duruşumuz açıktır. İran'a yönelik tüm yaptırımlar kayıtsız şartsız kaldırılmalıdır. Yaptırımların kaldırılmasının iş birliği imkanlarını artıracağını umuyoruz." diye konuştu.

Nükleer anlaşmayı yeniden uygulanabilir hale getirmenin ABD'nin anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesiyle sağlanacağını söyleyen Lavrov, "ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun hareket etmesi gerekiyor. Amerikalılar bunu yapmadıkları takdirde korkunç sonuçları olabilecek tehlikeli bir adım atmış olurlar. Biz, hem Amerikalıların hem de İranlıların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesine yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'daki gelişmelerin de sorulması üzerine Lavrov, "Biz bu meselenin diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Afganistan ve Basra Körfezi'ndeki durum konusunda İran ile yakın görüşlere sahip olduklarını aktaran Lavrov, Avrupa Birliğinin (AB) "insan hakları ihlalleri" nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımları da eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Rusya'nın ülkesi için stratejik önemde olduğuna dikkati çekerek, "İki ülke liderlerinin kararlarına dayanarak çeşitli ikili bölgesel ve uluslararası iş birliğimiz devam ediyor. Bu iş birliği her zamankinden daha geniş ve stratejiktir. Biz bu iş birliğini Astana ve diğer formatlarda sürdüreceğiz." dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Zarif, "İki ülke arasında varılan anlaşma ile İran'da Sputnik aşısı üretimine başlanacağını ve Rusya'dan daha fazla aşı satın alınabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

- ABD'ye ve AB ülkelerine mesaj

AB'nin İranlı yetkililere yönelik yaptırımlarına karşılık Avrupalı yetkilileri yaptırım listesine alabileceklerini söyleyen Zarif, "Avrupa ahlaki açıdan üstün bir konumda olmadığını ve bu konuda dünyaya vaaz veremeyeceğini bilmelidir. Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı Avrupa'da korkunç koşullar oluşturdu. Bu nedenle Avrupa ne bir itibara ne de İranlı yetkililere yaptırım uygulayacak bir konumdadır." ifadelerini kullandı.

Natanz'daki nükleer tesiste gerçekleşen ve büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen patlamayla sonrasında Rusya'nın verdiği desteğe teşekkür eden Zarif, "ABD, yaptırımların ya da sabotajların müzakere imkanı sağlamayacağını bilmelidir. Bu eylemler sadece durumu onlar için karmaşık hale getirecektir. Natanz, yakın gelecekte daha gelişmiş santrifüjlerle ilerleyecektir. " değerlendirmesinde bulundu.

Patlamanın ardında olmakla suçlanan İsrail'e de işaret eden Zarif, "İsrail kötü bir kumar oynadı ve saldırıyla İran'ın nükleer görüşmelerdeki elini zayıflatacağını düşündü ancak bu saldırı bizi daha da güçlendirecektir." dedi.

Zarif, ABD yönetimine ülkesine yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya dönme çağrısını da yineledi.