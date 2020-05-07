İran Dışişleri Bakanı Zarif, Irak'ta kabinesi meclisten geçen Kazimi'yi tebrik etti

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak etkili oluyor

AA

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Yeni bir hükümet oluşturmayı başaran Başbakan Kazimi'yi, kabinesini, parlamentoyu ve en önemlisi Irak halkını tebrik ediyorum. İran, her zaman Irak halkı ve onların seçtiği yönetimlerin yanında durmuştur." ifadelerini kullandı.

Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin 22 kişilik kabinesi, 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti. Başbakan Kazimi ve güvenoyu alan 15 bakan, mecliste yemin ederek görevlerine başladı.

Diğer 7 bakanlığın güven oylaması için mecliste yeniden oturum düzenlenmesi bekleniyor.