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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten İsrail'e silah satışını onaylayan ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, abluka altındaki Gazze'ye yönelik ağır saldırılarını sürdüren İsrail'e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay veren ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) saldırıların durdurulması yönündeki çabaları engelleyen ABD yönetimine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten İsrail'e silah satışını onaylayan ABD'ye tepki
İran'dan ABD'ye İsrail tepkisi
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AA

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Amerikan yapımı mühimmatlar masum Filistinlilerin üzerine yağarken ABD daha çok çocuğu daha fazla 'hassasiyetle' öldürebilmesi için İsrail'e 735 milyon dolarlık başka 'hassas' füzeler daha veriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail'in Filistin’deki saldırılarıyla ilgili BMGK'nın yapmayı planladığı ortak açıklamayı da engellemesine işaret eden Zarif, "ABD, muhtemel en hafif BMGK açıklamasını dahi engelliyor. İsrail ve destekçisi çirkin yüzlerini gösterirken dünya izliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik şiddetiyle başlayan gerilim, bir haftadan uzun süredir Gazze’ye yönelik hava saldırılarıyla devam ediyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı. Yine İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde de 20 kişi yaşamını yitirdi.

Bir taraftan çatışmalardan kaygı duyduğunu ifade eden ABD yönetimi, diğer taraftan İsrail’e "kendini savunma hakkı" bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.

ABD yönetiminin, Gazze’ye yönelik saldırılarından kısa süre önce İsrail’e 735 milyon dolarlık hassas güdümlü mühimmat satışına onay verdiği ortaya çıkmıştı.

BMGK'nın Filistin’deki olaylar nedeniyle yapmayı planladığı ortak açıklamalar da iki kez ABD tarafından engellenmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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