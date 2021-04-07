İran Dışişleri Bakanlığı Kızıldeniz'de ülkesine ait bir gemide patlama olduğunu doğruladı

AA

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, Hatibzade Kızıldeniz'in Cibuti kıyıları yakınlarındaki Saviz adlı ticari gemide dün yerel saatle 06.00 dolaylarında patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamanın kaynağı ve şekli ile ilgili incelemelerin devam ettiğini aktaran Hatibzade, olayın ardından gemide kısmi hasar oluştuğunu ancak can kaybı ya da yaralının olmadığını belirtti.

Sivil Saviz adlı geminin korsanlıkla mücadele ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla Kızıldeniz'de gemilerin geçiş güzergahında konuşlandırıldığını ifade eden Hatibzade, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon kurulduğunu aktardı.

Hatibzade, Saviz gemisinin Kızıldeniz'de İran gemileri için lojistik bir durak olarak kullanıldığını ve geminin misyonu ile özelliklerinin önceden resmi olarak IMO'ya bildirildiğini kaydetti.

İran'a ait bir geminin dün Kızıldeniz'de saldırıya uğraması sonucu patlama meydana geldiği ileri sürülmüştü.