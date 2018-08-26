İran Meclisi'nde, İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan hakkında verilen gensoru ile ilgili oylama gerçekleşti. Yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili Kerbasiyan'ın görevde kalması yönünde oy kullanırken, 137 milletvekili de azledilmesini istedi. Oylama sonucunda Kerbasiyan görevinden azledildi.

KRİZİ YÖNETEMEMEK İLE SUÇLANIYORDU

Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.

Kerbasiyan ile ilgili gensoru 19 Ağustos'ta 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de 8 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledilmişti.

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