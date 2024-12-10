İran, Esad'ın düşüşüyle Şam'ın stratejik kapısını kaybediyor

Esad rejiminin çöküşü sonrası İran ilk saatlerde sessiz kaldı. Ardından yapılan resmi açıklamalarda, Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve halkın kendi geleceğini belirleme hakkına vurgu yapıldı. İran liderliği, Suriye’deki taraflar arasında diyalog çağrısında bulundu ve ülkedeki kutsal mekânların korunmasının önemine dikkat çekti.

Bununla birlikte, İran yönetimi Suriye’nin yeni liderliğiyle doğrudan iletişim kanalları kurma çabalarına başladı. Bu adım, ilişkilerin tamamen kopmasını engellemek ve bölgesel gerilimlerin artmasını önlemek amacı taşıyor. Ancak İran’ın en büyük endişesi, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkeyi Tahran’dan uzaklaştırarak farklı bir eksene çekmesi.

Esad rejiminin düşüşü, İran içinde de derin yankılar uyandırdı. Reformcu çevreler, rejimin Esad’a verdiği destek nedeniyle oluşan kayıpları eleştirirken, daha muhafazakâr kesimler hükümetin Suriye’deki desteği yeterince sürdürmemesini eleştirdi. Rejim yanlısı kesimler ise, bu gelişmeleri dış güçlerin bir komplosu olarak değerlendirdi ve İran’ın direniş hattındaki rolünü koruması gerektiğini savundu.

İran’ın bölgedeki “direniş ekseni” üzerindeki etkisi ciddi şekilde zayıfladı. Suriye’nin bu eksendeki rolü, İran’ın Lübnan ve diğer bölgesel müttefiklerle olan bağlantısında stratejik bir köprü işlevi görüyordu. Ancak Esad rejiminin çöküşüyle bu köprü kopma noktasına geldi.

GELECEK SENARYOLARI

İran, Suriye’nin yeni yönetimiyle ilişkilerini istikrara kavuşturmak için diplomatik adımlar atmaya hazırlanıyor. Ancak, yeni yönetimin İran’dan uzaklaşma ihtimali, Tahran açısından büyük bir endişe kaynağı. Buna rağmen, İran’ın stratejisini tamamen kaybetmeyeceği ve Suriye’deki nüfuzunu yeniden inşa etmeye çalışacağı değerlendiriliyor.