İran: Güney Kore, İran Merkez Bankasına ait 1 milyar doları serbest bırakacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İran: Güney Kore, İran Merkez Bankasına ait 1 milyar doları serbest bırakacak

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Güney Kore ile vardıkları anlaşmanın ilk aşaması kapsamında, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle bu ülkede tutulan 1 milyar doların serbest bırakılacağını söyledi.

İran: Güney Kore, İran Merkez Bankasına ait 1 milyar doları serbest bırakacak
AA

İran devlet televizyonuna göre, Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık dövize erişim konusunda Seul yönetimi ve Japonya ile anlaşma sağlandığını aktaran Rebii, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin, bu anlaşmalara ilişkin raporu Hükümet Ekonomi Kuruluna sunduğunu belirtti.

Rebii, "Kendisi (Himmeti),ilk aşamada Güney Kore'de tutulan İran Merkez Bankası kaynaklarından yaklaşık 1 milyar doların bizim erişimimize açılacağını söyledi." dedi.

Irak ve Umman ile de bloke edilen kaynaklara erişim konusunda görüşmeler yürütüldüğünü aktaran Rebii, bu ülkelerdeki dövizin temel ihtiyaç maddeleri, tarım ürünleri, ilaç ve sağlık malzemeleri gibi ihtiyaçların karşılanması için kullanılmasının planlandığını kaydetti.

- Ek Protokol'ün askıya alınması UAEA ile iş birliğini etkilemeyecek

Mecliste çıkarılan yasa kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine özel denetim izni veren Ek Protokol'ün askıya alınmasının UAEA ile iş birliğini etkilemeyeceğini belirten Rebii, "Ek Protokol askıya alınırken uluslararası toplumun İran'ın barışçıl faaliyetlerine duyduğu güvenin sütunlarını oluşturan İran ile Ajans arasındaki iş birliği, karşılıklı güven ve ilişkilere zarar vermemek için çaba gösterildi." diye konuştu.

ABD yönetiminin yaptırımları kaldırarak, nükleer anlaşmaya dönmesi halinde nükleer alanlarda attıkları adımları durduracaklarını yineleyen Rebii, "Daha önce de söylediğimiz gibi nükleer anlaşmanın diğer tarafları 2231 sayılı (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca anlaşmadaki taahhütlerine geri dönerse biz de taahhütlerimize geri dönmek için hazırız." ifadelerini kullandı.

- ABD'nin nükleer anlaşma toplantılarına "misafir" olarak katılma önerisi

Hükümet Sözcüsü Rebii, ABD yönetiminin, nükleer anlaşmanın tarafları 5+1 ülkeleri ile İran'ın yer alacağı bir toplantıya katılma teklifine ilişkin ise, "İran ile ABD arasındaki müzakere yalnızca nükleer anlaşma çerçevesinde mümkündür ve ABD henüz anlaşmaya geri dönmedi. Bu yüzden nükleer anlaşma içerisindeki mekanizma ve müzakere yapısını kullanamaz." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından sunulan ve ABD'nin nükleer anlaşmayla ilgili toplantıya "misafir" olarak katılabilmesini öngören teklifi incelediklerini belirten Rebii, şöyle devam etti:

"Sayın Borrell'in niyetini iyi biliyoruz ve bunu nükleer anlaşmayı koruma çabalarının bir parçası olarak kabul ediyoruz. İran, henüz bu konuda nihai karara varmadı. Nihai karar, bu diyaloğun oluşturulmasının ABD'nin anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine katkı sağlayacağına ikna edilmemize bağlıdır."

- UAEA ile varılan uzlaşmaya karşı Meclisin tepkisi

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Meclisin, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti ile UAEA arasında varılan uzlaşının çıkarılan nükleer yasaya aykırı olduğuna dair suçlamalarına da yanıt veren Rebii, "Bu kanunun uygulanması Milli Güvenlik Yüksek Konseyi kararına dayanıyor ve herkesten sabırlı davranışlar bekliyoruz. Ülkenin büyük sorunlarını sakinlikle çözmek daha kolay ve daha mümkündür." diye konuştu.

Rebii, suçlamaların aksine UAEA ile varılan ve uzlaşının, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen yasaya aykırı olmadığını savundu.

- Devlet televizyonu canlı yayını kesti

Öte yandan basın toplantısını canlı yayınlayan İran devlet televizyonunun, Hükümet Sözcüsü'nün İran ve UAEA arasında varılan anlaşmaya karşı suçlamalara yanıt verdiği sırada yayını kesmesi dikkati çekti.

İran Meclisi, hükümet ile UAEA arasında varılan uzlaşmanın çıkarılan yasaya aykırı olduğunu savunarak dün Cumhurbaşkanı Ruhani ve UAEA ile varılan uzlaşmada yer alan diğer yetkilileri Yargı Erki'ne şikayet etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME