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Hindistan'a uçuşları yasaklayan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Kuveyt bulunuyor. Avustralya geçtiğimiz gün uçuş yasağını Hindistan'da en yüksek vaka sayısının kaydedilmesi ardından bildirmişti.

Henüz az bilgi sahibi olunan ve Hindistan’da tespit edilen varyant nedeniyle kararın alındığı biliniyor. Hindistan'da hastanelerin oksijen tüpü bulamaması, hastaların yeterli oksijen cihazına erişememesi neden olmuş ülkedeki can kayıpları rekor seviyesine ulaşmıştı. Güncel veriler ülkede son 24 saatte kaydedilen vaka sayısının 314 bin 835 olduğunu ve toplamda 16 milyon 610 bin 481 vakanın tespit edildiğini bildiriyor. Ülkedeki toplam can kayıplarının sayısı 184 bin 657.

İran Sağlık Bakanlığınca verilen karar, cumartesi gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. İran’da halihazırda 41 ülkeye uçuşların yasaklandığı biliniyor. 41 ülke dışındaki ülkelere seyahat etmek isteyenlerin, İran’da Covid-19 testi yaptırmaları gerektiği, 8 yaşından büyük yolcular için kalkıştan sonraki 96 saat içinde geçerli olacak negatif PCR testi göndermeleri ve varışta da başka bir test yapmaları gerektiği bildirildi.