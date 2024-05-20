İran'ı sarsan kazanının ardından Habertürk İran'da

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından bölgeye giden Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, izlenimlerini aktarıyor.

12.00: Olayın İran'ın içinde bir kaza olarak kalıp, yas tutulup, Hamaney'in ifade ettiği gibi sistem devam mı edecek? Kaza olarak tarihe geçecek ve olay kapanacak mı? Yoksa uluslararası gelişmeler denkleme katılacak mı?

İran devletinin resmi görüşlerinin savunan isimler, yeni cumhurbaşkanı seçimiyle herhangi bir ciddi değişiklik olmayacağını söylüyor.