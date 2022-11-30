İran, 2022 Dünya Kupası'na ABD karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle veda ederken bu sonuç Tahran'ı da ikiye böldü. Maçı izlemek için toplanan kalabalık hüzne boğulurken AA'nın aktardığına göre mağlubiyet sonrası şehirde kutlamalar da yapıldı.