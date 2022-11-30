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ABD mağlubiyeti Tahran'ı ikiye böldü!

İran, 2022 Dünya Kupası'nda dün gece ABD'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. ABD mağlubiyeti sonrası Tahran ve ülke de ikiye bölündü. Kimi İranlılar yenilgiye üzülürken ülke genelinde sevinç gösterileri de yapıldı

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AA / HABERTURK.COM
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    İran, 2022 Dünya Kupası'na ABD karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle veda ederken bu sonuç Tahran'ı da ikiye böldü. Maçı izlemek için toplanan kalabalık hüzne boğulurken AA'nın aktardığına göre mağlubiyet sonrası şehirde kutlamalar da yapıldı. 
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Başkentin belirli yerlerine kurulan sinevizyon sahnelerinde, kültür merkezleri ve konferans salonlarının yanı sıra sinema ve kafelerde halk İran-ABD maçını toplu izledi.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Tahran’ın sembol yapılarından Milat Kulesi’nin konferans salonlarında maç izleyen seyircilerin yaşadığı heyecan maç sonuna kadar devam etti.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    ABD’nin attığı gol sonrası yaşanan üzüntü nedeniyle seyirciler, kısa süreli sessizliğe bürünürken gelen ataklarla maç heyecanına yeniden döndü.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Maçın bitimine kadar salonu terk etmeyen seyirciler ABD’nin 1-0’lık galibiyeti sonrası üzüntüyle salondan ayrıldı.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    KUTLAMALAR DA YAPILDI

    İran’ın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası çerçevesinde ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan rejim muhalifleri kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.

     
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Sosyal medyada, Katar'daki Dünya Kupası'nda İran'ın ABD’ye 1-0 yenilgisi sonrası sokaklara çıkan bazı grupların, slogan atıp havai fişek ateşleyerek mağlubiyet kutlaması yaptıkları görüntüler yer aldı.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Görüntülerde, kutlama yapan İranlıların slogan atarak havai fişek ateşlediği, araç konvoyları oluşturduğu anlar yer alıyor.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Başkent Tahran'da konferans salonları, sinema ve kafelerde maçı toplu izleyen seyirciler evlerine üzüntü içinde dönerken, olası galibiyet kutlamaları için yapılan hazırlıklar ise iptal edilmişti.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    İran’da Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra ölmesi sonrası protesto düzenleyen göstericiler, İran’ın 2022 FİFA Dünya Kupası maçlarını boykot çağrısında bulunarak maçların izlenmemesini istemişti.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    İran daha önce oynadığı İngiltere maçında 6-2 mağlup olurken Galler maçını 2-0 üstünlükle kazanmıştı.

     
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    İran’ın kazanması durumunda sevinç gösterisinde bulunulmamasına ilişkin çağrılar birçok yerde karşılık bulmuştu.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Galler maçı sonrası İran'ın şehirlerinde halk sokaklara çıkarak kutlamalarda bulunmuştu.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

    Galler maçı galibiyetinden sonra Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei özel bir talimat yayınlamış 1156 mahkum serbest bırakılmıştı.
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü
  • İran ikiye bölündü! ABD mağlubiyeti sonrası bir yanda sevinç bir yanda üzüntü

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