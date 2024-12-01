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        İran ile Suriye görüştü

        İran Dışişleri Bakan Abbas Erakçi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:11
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        İran ile Suriye görüştü
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        İran devlet televizyonunun haberine göre, Suriye'deki gelişmeler üzerine öğleden sonra Şam'a giden Erakçi, Esad ile bir araya geldi.

        Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunulmadı ancak Erakçi, Şam'a giderken basına yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye hükümeti ve ordusunu kararlılıkla desteklediğini, Tahran'ın mesajını Suriye yönetimine ileteceğini söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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