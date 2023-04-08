İran'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde deprem

AA

İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin Taht ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01:13’te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yetkili makamlar, muhtemel can ya da mal kaybına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Hürmüzgan'da 1 Nisan'da da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nda hissedilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.