AA

İran'ın Kum kentinde kamu kurumları dezenfeksiyon için 1 gün tatil edilecek



- Ülkede koronavirüsün ilk kez görüldüğü Kum'da 7 Mart'ta kamu tatili ilan edilirken, halka da iki gün evlerinden çıkmama çağrısı yapıldı

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için 7 Mart'ta tatil edilecek.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Kum kentinde kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankaların dezenfeksiyon çalışması nedeniyle Cumartesi günü kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, hafta sonu kentin sokak ve caddelerinde de aynı işlemin yapılacağı gerekçesiyle halktan evlerinden çıkmamaları istendi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 92'ye, vaka sayısının ise 2 bin 922'ye yükseldiğini bildirmişti.