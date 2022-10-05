Getty Images Temmuz ayında Hürmüzgan bölgesinde deprem meydana gelmişti

İran'ın kuzeybatısında bu sabah erken saatlerde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran devlet televizyonuna göre etkilenen bölgede en az 276 kişi yaralandı.

Depremin merkez üssü Batı Azerbaycan eyaletindeki Khovy kasabasından 11,6 kilometre uzaklıktaydı.

Dünyada doğal afetleri ve tehlikeleri takip eden Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Anket adlı kuruluşun web sitesinde yer alan bilgiye göre depremin derinliği yaklaşık 10 kilometreydi.

Khovy Acil Servis yetkilileri, "Şimdiye kadar toplamda 276 kişi yaralandı. Bunlardan 68'i tedavi için hastaneye götürüldü" dedi.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise yaptığı açıklamada depremin 5,5 büyüklüğünde olduğunu ve Erminstan-Azerbaycan-İran sınırlarının bulunduğu bölgeye yakın bir konumda gerçekleştiğini söyledi.

Khovy kasabası, son günlerde zorunlu başörtüsü yasalarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ölen Mahsa Amini ile ilgili protestoların yapıldığı İsfahan kentine oldukça yakın bir konumda.

İran'da en son Eylül ayında, ülkenin güneyinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Hormozgan bölgesindeki depremde can kaybı olmamıştı.

Komşu Afganistan'da ise Haziran'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 1000'den fazla kişi ölmüş, binlerce kişi yaralanmıştı.