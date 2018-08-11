İran'ın resmi haber ajansı: Ruhani'nin özel temsilcisi Erdoğan'a 'ABD'yi pişman etmeye kararlıyız' dedi
Ankara'da üst düzey temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti. Mesajın içeriği konusunda ayrıntı vermeyen İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Vaizi'nin "ABD'yi pişman etmeye kararlıyız" dediğini aktardı.
11.08.2018 - 10:51 | Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün Ankara'ya giden özel temsilcisi Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj iletti.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bugünkü haberinde, mesajın içeriği konusunda ayrıntı verilmiyor ama Vaizi'nin dünkü ziyareti sırasında Erdoğan ile, 2015 yılında İran ile uluslararası güçler arasında varılan nükleer anlaşmanın kaderi ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların ele alındığı kaydediliyor.
ABD Başkanı Donald Trump Mayıs ayında 2015'te varılan anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve geçen hafta da İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar açıklamıştı.
Haberde Vaizi'nin, ABD'yi İran'a yönelik yaptırımlarından dolayı pişman etmeye kararlı olduklarını da vurguladığı belirtiliyor.
Erdoğan'ın da, Türkiye'nin İran ile ilişkilerin devamını ve ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını aramayı istediğini söylediği aktarılıyor.
IRNA'nın haberine göre Erdoğan, İran Cumhurbaşkanıyla yakın bir gelecekte yüzyüze görüşmeyi de istediğini söyledi.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile de görüşen Vaizi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD karşısında İran'a destek veren tutumundan övgüyle söz eden bir açıklama yayımlamış, Çavuşoğlu da "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını doğru ya da kabul edilebilir" bulmadıklarını söylemişti.
İran'dan ABD'ye meydan okuyan açıklamalar
İran'da en yetkili ağızlardan birbiri ardından ABD yaptırımlarına meydan okuyan açıklamalar geliyor.
Tahran'da Cuma namazı başvaizi Ayetullah Muhammed İmam Kaşani bugünkü vaazında İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında hiç bir görüşme yapılmaması gerektiğini söyledi.
Kaşani Tahran Radyosu'ndan yayımlanan vaazında, "Ne görüşmesi? İran bunu kabul etmez. Görüşmeler olsa bile Trump geri adım atacaktır" diye konuştu.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de daha önce "yurt dışında yaşayan kültürel aktivistler" diye tanımlanan bir grupla yaptığı görüşmede hiç kimsenin İslam Cumhuriyeti'nin geleceğinden kaygı duymaması gerektiğini söyledi.
Haberi veren Fars haber ajansı bir süre önce yapıldığını söylediği ziyaretin tarihini ya da toplantıya kimlerin katıldığını belirtmiyor.
Ayetullah Hamaney'in mesajında, "Devrimin geleceğinden endişe eden herkese söyleyin. Bu yönde bir kaygıya hiç gerek yoktur" dediği aktarılıyor.
Ama Hamaney'in bu sözlerinin ülkede son zamanlarda yaygınlaşan sokak gösterileriyle mi yoksa ABD'nin yaptırımlarının yarattığı uluslararası gerilimle mi ilgili olarak söylediği net olarak anlaşılmıyor.
Sokak gösterileri dün İran parasının değerindeki hızlı düşüşle birlikte yeniden canlanmış ve Tahran, Meşhed, Hamadan, İsfahan, Hazirun ve Şiraz başta bir çok ilde gösteriler yapıldığı bildirilmişti.
ABD basını: Washington'daki görüşmelerden sonuç çıkmadı, Türkiye'ye yeni yaptırımlar gelebilir
ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
İran'ın resmi haber ajansı: Ruhani'nin özel temsilcisi Erdoğan'a 'ABD'yi pişman etmeye kararlıyız' dedi/iran-in-resmi-haber-ajansi-ruhani-nin-ozel-temsilcisi-erdogan-a-abd-yi-pisman-etmeye-kararliyiz-dedi-20979042097904
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.