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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polisin göstericilere müdahalesinde biri çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi

İran'da Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde devam eden gösterilerde polisin müdahalesi sonucu biri 12 yaşında çocuk, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polisin göstericilere müdahalesinde biri çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi
AA

AA muhabirine konuşan Beluç Aktivistleri Örgütü Başkanı Abdullah Arif, 22 Şubat'ta Pakistan sınırında akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilerin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine tepki gösteren grupların başlattığı gösterilerin dün de devam ettiğini söyledi.

Arif, "Emniyet güçlerinin protestoculara müdahalesinde dün, Kalebiyd kentinde 12 yaşındaki Hasan Muhammedzehi ve Şuru kentinde Muhammed Salih Mutakidi vurularak öldürüldü." dedi.

Zahidan, İranşehr, Saravan, Çekigur kentlerinde esnaftan bazılarının kepenk kapatma eylemi düzenlediğini dile getiren Arif, "Göstericiler, bazı kentlerin sokaklarında lastik ve çöp konteynırlarını ateşe verirken, Sercengel kentinde, karakol yerleşkesine girip, 2 polis aracını ateşe verdiler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saravan Kaymakamlığı önünde dün toplanan göstericilerden 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Saravan ilçesinde 22 Şubat Pazartesi günü, petrol kaçakçılarına Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu, eyalet Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Maraşi'nin açıklamasına göre 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yerel kaynaklara göre ise en az 10 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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