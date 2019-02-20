İran'ın Şebistan Haber Ajansı'na dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Felahetpişe, İsrail'le aralarında son zamanlarda tırmanan gerginliğe rağmen Tahran'ın Tel Aviv'e yönelik savaş stratejisi izlemediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in pazar günü 55. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'le savaş riski çok yüksek" şeklindeki ifadelerine işaret eden Felahetpişe, "Sayın Zarif konuşmasında önemli konulardan söz etti ancak İsrail'le savaş meselesine değinmemesi gerekiyordu, çünkü ne bizim stratejimizde İsrail'le savaş var ne de İsrail'in stratejisinde İran'la savaş." dedi.

Felahetpişe, İsrail'in 2006'da Lübnan'da ve 2008 sonunda Filistin'de İran'ın müttefiklerine karşı başlattığı savaşlarda yenilgiye uğradığını, bu yüzden İran'la savaşmayı düşünmeyeceğini savundu.

FİLİSTİN TOPRAKLARINDA REFERANDUM İSTEĞİ

Tahran'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki halkın haklarını korumak için referandum düzenlenmesini istediğini belirten Felahetpişe, "İran'ın stratejisi İsrail'le savaş değil işgal altındaki Filistin topraklarında referandum düzenlenmesidir." diye konuştu.

Rusya'nın İran güçlerini Suriye'den çıkarmak istediği yönündeki iddialara da değinen Felahetpişe, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya gibi aktörlerin, İdlib'de rol sahibi olmasını engellemek amacıyla İran'ı bu ülkeden çıkarma peşinde olduğuna ilişkin söylentilerin aksine İran'ın kendisi saldırılarda yer almamak için İdlib'deki gelişmelere katılmak istemedi."