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        Haberler Dünya Ortadoğu İran "işbirliği" iddialarını yalanladı | Dış Haberler

        İran "işbirliği" iddialarını yalanladı

        İran, İsrail'e füze saldırısı ya da İsrailli yetkililere yönelik suikast düzenlemek için işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan İran vatandaşlarıyla işbirliği yaptığı iddialarını reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 19:57 Güncelleme: 04.11.2024 - 19:57
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        İran "işbirliği" iddialarını yalanladı
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        İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsrail'in iddiaları ve konuya dair ortaya çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail rejiminin" yetkililerinin İran'ın saldırı, suikast ve hassas bilgi toplamak için işgal altındaki Filistin topraklarında İran vatandaşlarıyla işbirliği yaptığını iddia ettiği aktarıldı.

        "Söz konusu iddialar asılsızdır ve mantık açısından bakıldığında da yanlış olduğu bellidir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Siyonist rejimin" her halükarda İranlı ve Müslüman kökenlilerden şüpheleneceği için İran istihbaratının "İranlı ve Müslüman olmayan" kişilerle irtibat kurmaya meyilli olduğuna işaret edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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