İran İslam Devrimi 40. yılında - Ruhani: Füze programımızı geliştirmeye devam edeceğiz

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İran İslam Devrimi'nin 40. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda toplanan büyük kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, askeri olarak güçlenmeyi ve füze geliştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Ruhani, halkın çektiği sıkıntılara rağmen ABD yaptırımlarının da üstesinden geleceklerini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı "Bugün İslami İran'ın sokaklarına dökülen kalabalıklar, düşmanın hiç bir zaman kötü emellerine ulaşamayacağını gösteriyor" diye konuştu.
Bin yıllık kraliyet rejiminin devrilişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene Tahran sokaklarına dökülen kadınlı erkekli, sivil ve üniformalı yüzbinlerce İranlı katıldı.
Yürüyüş güzergahının iki tarafına İran yapımı güdümlü ve balistik füzelerin gerçek boyutta modellerinin dizilmiş olması da, geçen yıl nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlayan ABD'ye mesaj olarak yorumlandı.
Bugünkü törenlerde, Şah hükümetinin devrilişini simgeleyen "10. günün şafağı" kutlamaları düzenlendi. İran İslam Devrimi'nin yıldönümü etkinlikleri, 1 Şubat'ta dini lider Ayetullah Humeyni'nin ülkeye dönüşünün yıldönümü ile başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Ruhani, bugünkü konuşmasında "Hava savunma sistemleri, karadan denize, denizden denize, havadan havaya ve karadan karaya çeşitli füzeler geliştirme konusunda kimseden izin almadık, almayacağız. Yolumuza ve askeri olarak güçlenmeye devam edeceğiz" dedi.
Ruhani konuşmasında ABD yaptırımlarına rağmen savunma sanayii politikalarında bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi.
"Bu savaşı kazanacağımıza hiç kuşku yoktur" diye sürdüren Ruhani İran halkına da sıkıntılarının farkında olduğunu mesajını verdi.
"Halkımızın sorunları olacak. Hali hazırda yaşam koşullarında sıkıntılar yaşıyorlar. Ne var ki bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Amerikan devletinin durumu düşündüğünden kötü, bu hükümetin (İran'ın) durumu ise tahmin ettiklerinden çok daha iyi. İran'ın konumu gün be gün iyileşiyor ve sorunların üstesinden geleceğiz."
Devlet televizyonu havanın çok soğuk olmasına rağmen bayraklarla sokakları dolduran İranlıların "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganlarıyla yürüyüşünü gösterdi.
Tahran dışındaki kentlerde de yapılan gösterilerde kalabalıkların Ayetullah Humeyni ve şu andaki dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in resimlerini taşıdıkları da görüldü.
Bir pankartta, "Amerika dehşet içinde, İslam devrimi 40 yaşında" yazıyordu.
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