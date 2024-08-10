İran: İsrail'e yanıtımızın Gazze'de muhtemel ateşkese zarar vermemesini umuyoruz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırı planlarını Gazze'de ateşkes konusunda gelecek hafta yapılacak görüşmelere kadar erteleyip ertelemeyeceği yönündeki sorulara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması önceliğimizdir. Hamas'ın kabul edeceği her anlaşma bizim tarafımızdan da kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlediği suikastla İran'ın ulusal güvenliğini ve egemenliğini ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, "Meşru savunma hakkımız var ve bunun Gazze ateşkesiyle hiçbir ilgisi yok ancak yanıtımızın zamanında ve muhtemel ateşkese zarar vermeyecek şekilde verilmesini umuyoruz." değerlendirmesi yer aldı.