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        Haberler Dünya İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti | Dış Haberler

        İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti

        İran'ın ulusal hava yolu şirketi Iran Air, ikinci bir duyuruya kadar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşları iptal ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:38 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:39
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        Beyrut'a uçuşlar iptal
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        İran devlet televizyonuna göre, Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, "Bir sonraki duyuruya kadar, şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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        Sözcü, uçuşların yeniden başlaması durumunda uçuş saatlerinin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

        1030 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

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        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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