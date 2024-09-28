İran, İsrail'in saldırıları altındaki Beyrut'a uçuşları iptal etti

İran devlet televizyonuna göre, Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, "Bir sonraki duyuruya kadar, şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Sözcü, uçuşların yeniden başlaması durumunda uçuş saatlerinin yeniden düzenleneceğini kaydetti.

1030 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.