İran kanalı saat verdi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başladı. Ülkede bulunan Kanal 3 yaptığı yayında "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" şeklinde anons yaptı. Diğer yandan İran nükleer müzakere ekibi danışmanı Marandi yaptığı paylaşımda füze görseli kullanarak "Geliyor" demesi dikkat çekti

Habertürk Giriş: 02.08.2024 - 23:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:37 facebook

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