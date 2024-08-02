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        Haberler Dünya İran kanalı saat verdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İran kanalı saat verdi

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastin ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başladı. Ülkede bulunan Kanal 3 yaptığı yayında "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" şeklinde anons yaptı. Diğer yandan İran nükleer müzakere ekibi danışmanı Marandi yaptığı paylaşımda füze görseli kullanarak "Geliyor" demesi dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 23:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 23:37
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        İran kanalı saat verdi
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        İsrail'in İran'da öldürdüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Katar'da toprağa verilmesinin ardından bölgedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor.

        İRAN MEDYASINDA ASKERİ MARŞLAR ÇALMAYA BAŞLADI

        İran televizyonları normal yayınını keserek askeri marşlar çalmaya başladı. Ülkede yayın yapan Kanal 3 Televizyonu, "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak" iddiasında bulundu.

        MARANDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN TİVİT PAYLAŞIMI: GELİYOR!

        Öte yandan İran nükleer müzakere ekibi danışmanı Marandi yaptığı paylaşımda füze görseli kullanarak "Geliyor" ifadesini kullanması dikkat çekti...

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