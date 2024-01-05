İran, Kirman'daki terör saldırılarıyla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu İran, 3 Ocak'ta Kirman'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği canlı bombalı saldırılarla ilgili operasyonlarda 6 eyalette 11 kişinin gözaltına alındığını ve canlı bombalardan birinin Tacikistan uyruklu olduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberde, Kirman'daki terör saldırıları sonrasında başlatılan operasyonlarla ilgili bilgi verildi.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombanın Kirman çevresinde bir evi kullandığının tespit edildiği ve burada teröristlere barınma imkanı ve lojistik destek veren 2 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Operasyonun devamında ise 6 eyalette saldırılarla ilgili olduğu tespit edilen 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlarda, 2 intihar yeleği, 2 uzaktan kumanda cihazı, 2 adet patlayıcı fünye ile patlayıcı yeleklerde tahrip gücünü artırmak için kullanılan binlerce mermi ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.

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İncelemeler sonucunda canlı bombalardan birinin kimliğinin tespit edildiği ve Tacikistan uyruklu olduğu ancak diğer canlı bombanın kimliğini tespit etme çalışmalarının henüz sonuçlanmadığı kaydedildi.

Operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarındaki bombalı terör saldırıları

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer patlamaların canlı bomba saldırıları sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.