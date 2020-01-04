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Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesine İran’dan tepkiler artarak devam ediyor.

KIRMIZI SAVAŞ BAYRAĞI ÇEKİLDİ

İran'da simgesel önemi olan bir hamle gerçekleştirildi

İran’ın dini merkezi olan Kum şehrinde yer alan ve Şiiler için son derece önemli olan Cemkeran Camisi’nin kubbesine kırmızı savaş bayrağı çekildi.

İLK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

“Zor bir intikam alacağız. Direniş ve cihat her zaman bakidir” cümleleriyle İran ajanslarınca anons edilen haberde kırmızı savaş bayrağının Cemrekan Camisi’nde açılmasının bir ilk olduğu iddia edildi.

CEMREKAN CAMİSİ ŞİİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bayrağın çekildiği caminin Şii inancı açısından büyük önemi bulunuyor.

Caminin M.S.9’uncu yüzyılda yaşayan 12. İmam Mehdi’nin emriyle Hasan Musle tarafından inşa edildiğine inanılıyor.

Şiiler bir mağarada kaybolduğuna inandıkları İmam Mehdi’nin halen yaşadığına ve günün birinde geri dönerek dünyayı kötülüklerden kurtaracağına inanıyor

Bu nedenle Cemkeran Camisi’de Kum’daki en önemli ve kutsal mabetlerden biri kabul ediliyor.