İran Kovid-19 salgınını kısmi kısıtlamalarla önlemeye çalışıyor

AA

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı bir günlük can kayıpları dün en yüksek seviyesinde çıkarak 337 olurken, vaka sayıları da ekim ayının başından bu yana günlük 4 binin üzerinde seyrediyor.

Başkent Tahran'da salgındaki artış nedeniyle 3 Ekim'de kısıtlamalar tekrar hayata geçirilmiş ve bu kapsamda üniversiteler, okullar, dini medreseler, camiler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik salonları, spor salonları, kafeler, hayvanat bahçeleri, eğlence merkezleri ve yüzme havuzları bir hafta süreyle kapatıldı. Ardından kısıtlamalar bu hafta sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan 15-17 Ekim tarihleri arasında da vatandaşların hareketliliğini önlemek amacıyla Tahran, İsfahan, Meşhed, Kerec ve Urumiye'ye 3 günlük giriş çıkış yasağı getirildi.

Hükümetin ve valililiklerin attığı bu adımlar vaka sayıları ve can kayıplarını düşürmede etkili olamazken, Tahran İl Meclis Başkanı Muhsin Haşimi kısıtlamaların 2 hafta boyunca tüm ülkede uygulanması gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi ise Kovid-19 kısıtlamalarının artırılması ve daha etkili uygulanmasını isteyerek, ülke basınından sağlık kurallarına uyulması yönünde yayın yapmaları çağrısında bulundu.

AA ekibi hükümetin ve valiliklerin tedbirler kapsamında aldığı kısıtlama kararlarla ilgili Tahran halkına mikrofon uzattı.

- "Ülke genelinde 20-30 günlük genel karantina kararı alınmalıdır"

Üniversite öğrencisi Tahranlı Fazlı Nevvab valiliğin sinema, tiyatro, cafe ve üniversiteleri kapatma kararı ile sosyal etkinlikleri yasaklamasının yerinde bir karar olduğunu ancak bunun vakalara etki etmediğini söyledi.

Halkın tatillerde ve hafta sonlarında yolculuk yapmaya devam ettiğini, sağlık kurallarına uymadığını dile getiren Nevvab, "Yasaklar etki etmedi, insanlar gidip gelmeye devam ediyor. Şehirlere giriş yasakları açıklandıktan sonra saat gelmeden insanlar yola düşüyor. Ülke genelinde 20-30 günlük genel karantina kararı alınmalıdır. Ekonomik sıkıntı çekenler için de kredi vermeli, kiraları ve faturaları ertelenmeli." diye konuştu.

Nevvab ayrıca hükümetin maske kullanmayanlara yönelik para cezası uygulamasını da desteklediğini söyledi.

- "Hükümet genel sokağa çıkma yasağı ilan etmeli"

Rıza Fazıli de şu ana kadar alınan kararların etkili olmadığını belirterek, tüm organların koordinasyon içinde ciddi adımlar atmasını istedi.

Salgının yayılma hızının düşmediğini ifade eden Fazıli, "Halk evde kalsa açlıktan ölür, dışarı çıksa koronavirüsten can veriyor. Hükümet genel sokağa çıkma yasağı ilan etmeli." görüşlerini paylaştı.

Ferid Settari de hükümetin salgınla mücadelede başarılı olduğunu savunarak halka bu konuda daha sağduyulu hareket etmesi çağrısında bulundu.

Kısıtlamaların devam etmesini destekleyen Settari, şöyle konuştu:

"Hükümetin maske takmayanlara para cezası kesmesi yerinde bir karar, maske kullanmak çok zor bir şey değil. Ben genelde evdeyim, dışarı çıkmıyorum. Bugün almam gereken eşyalar olduğu için buraya geldim."

- "Hükümet gidiş gelişleri, seyahatleri tamamen yasaklamalıdır"

Taksi şoförü Tebrizli Emin Hurşidi ise hareketlilik olunca vaka sayısı ve ölüm oranlarının da arttığına dikkati çekerek, "Hükümet gidiş gelişleri, seyahatleri tamamen yasaklamalıdır. Meşhed, Urumiye, İsfahan ve kuzeydeki tatil bölgelerine gidişleri engellemelidir. Tahran'a ait plakaların başkent dışına çıkmasına izin vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İş yerlerinin kapatılmasını eleştiren Hurşidi, şunları anlattı:

"Halk evine ekmek götürmelidir, iş yerlerinin kapatılması çare değil. Sağlık kurallarına uyulmalıdır. Esnaf satış yapmadan halk da ihtiyacını almadan yaşam sürmez. Alışveriş olmalıdır. Kapatmalar çözüm değildir, maske ve diğer sağlık protokolleri daha sıkı uygulanmalıdır. Maske kullanmayanlara verilen ceza da iyidir."

Tahranlı esnaf Kasım Ahmedi de başkentteki çarşıların çok kalabalık olduğunu ve bunun tehlikeye yol açtığını dile getirerek, "Tahran'ın 1-2 hafta tamamen kapatılması gerekiyor. Başka türlü gidiş gelişleri önleyemezler. İnsanların çoğu da çağrılara uymuyor." dedi.