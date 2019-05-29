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İran krizi: Japonya'nın Tahran ile arabuluculuk teklifine Trump'tan olumlu yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söyledi. Trump dört günlük bir ziyaret için Japonya'ya gitmişti.

İran krizi: Japonya'nın Tahran ile arabuluculuk teklifine Trump'tan olumlu yanıt
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söyledi. Trump dört günlük bir ziyaret için Japonya'da bulunuyor.

Abe, gelecek ay ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran'a gidecek.

İran, ABD yönetimi ile görüşme konusuna ilgi göstermediğini ifade ediyor. ABD, nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırım uyguluyor.

ABD bu ay başında İran'a "net ve kesin" bir mesaj vermek için Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermişti, bölgeye ayrıca 1500 asker gönderileceği açıklanmıştı.

İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda Trump "Başbakanın ve Japonya'nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

"İran'ın görüşmeden yana olacağına inanıyorum. Onlar görüşmek isterse biz de isteriz… Kimse kötü bir şey olsun istemez, özellikle ben" diye devam etti.

  • ABD Orta Doğu'ya Patriot füze savunma bataryası ve savaş gemisi gönderiyor
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- Getty Images
ABD Başkanı Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito'yu ziyaret eden ilk yabancı lider oldu.

Kuzey Kore ile ilişkiler

Trump'ın, Kuzey Kore konusunda da benzer bir uzlaşmacı yaklaşımı benimsediği ifade ediliyor. Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerinin "büyük bir saygıya" dayandığını ifade ederek bu ülkenin nükleer silah programının sona erdirilmesi konusundaki gelişmelerden söz etti.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını sona erdirmesini istiyor. Pyongyang'ın kısa menzilli füze denemeleri üzerine görüşmeler çıkmaza girmişti.

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ifade etmiş, Kuzey Kore ise Bolton'u "savaş kışkırtıcısı" ve "arızalı insan ürünü" olarak nitelemişti.

Bugün öğleden sonra Trump ve Abe'nin görüşmeleri İran, Kuzey Kore ve ticari ilişkiler üzerinde yoğunlaştı.

İki liderin yaptığı basın toplantısında Abe, Kuzey Kore lideri ile yüz yüze bir görüşme yapma talebinin Trump tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.

Japonya bu görüşmede, 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği vatandaşlarının geri gönderilmesini istiyor. Kuzey Kore'nin bu kişileri, kendi istihbarat servisi görevlilerine, Japon kültürünü ve Japonca öğretmeleri için kullandığı öne sürülüyor.

Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin "hiç bu kadar iyi olmadığını" ifade etti. Japonya'nın devasa ticaret fazlasına dikkat çekerek "ticaret dengesini hızla düzelteceklerini" vurguladı.

Japonya, otomotiv ürünleri ve yedek parçalarına yüksek gümrük vergisi uygulama yoluyla ABD'nin ticaret açığını kapatma tehditlerinden vazgeçmesini istiyor.

Dört günlük ziyaret için Japonya'da olan Trump, ülkenin yeni imparatoru Naruhito ve imparatoriçe Masako tarafından da Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda kabul edildi.

Trump, birkaç hafta önce tahta geçen Naruhito ile görüşen ilk yabancı lider oldu. Trump bundan "büyük bir onur" duyduğunu ifade etti.

  • ABD'nin İran petrolü muafiyetlerini kaldırması petrol fiyatlarını nasıl etkiler?

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