İran lideri Hamaney,

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İran lideri Hamaney, "ABD'nin Kaşıkçı cinayetine rağmen Suudi Arabistan'ı desteklediğini" söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından desteklendiğini söyledi.

İran lideri Hamaney,
AA

İran devlet televizyonuna göre Hamaney, Hazreti Muhammed'e ilk vahyin inişinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD ve Suudi Arabistan'ı hedef aldı.

Suudi Arabistan yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolüne rağmen ABD tarafından korunmasına tepki gösteren Hamaney, "ABD, muhalifini testereyle parça parça eden Suudi hükümetine destek veriyorken insan haklarının savunucusu olduğunu iddia ediyor." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından oluşturulmuş bir örgüt olduğu iddiasını yineleyen Hamaney, "ABD, DEAŞ'ı kurdu ve Amerikalıların kendisi de bunu itiraf etti. Daha sonra DEAŞ'ın varlığını bahane ederek bölgede askeri üsler kurdular. DEAŞ'a modern medya tesisleri ve finansal destek sağladılar. Onların Suriye'nin petrolünü satmasına zemin hazırladılar sonra da DEAŞ'la savaştıklarını iddia ediyorlar." diye konuştu.

Hamaney, ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerini çekmesi gerektiğini belirterek, "ABD kesinlikle Suriye ve Irak'tan çekilmeli. Irak halkının iradesi ve çıkarılan yasa bu yöndedir. Suriye'den de en kısa zamanda çekilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri ülkesinin Suriye ve Irak'taki askeri varlığının ise danışmanlık düzeyinde olduğunu ve bu ülkelerin talebi doğrultusunda gerçekleştiğini savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME